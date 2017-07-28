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В США «обиженный» Саакашвили жаловался на «олигархов Украины» и хвалил Трампа

В США «обиженный» Саакашвили жаловался на «олигархов Украины» и хвалил Трампа
Бывший грузинский президент и экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили дал интервью американскому телеканалу CNN, в ходе которого заявил, что причиной лишения его гражданства Украины вызвано его оппозиционным взглядам относительно «олигархов при власти» и коррупции, передает replyua.net. К тому же, Саакашвили отметил, что у него отобрали украинское подданство из-за тех же причин, «по которым у него были проблемы с Владимиром Путиным».

«В таких действиях совершенно нет никаких правовых оснований, и я не ожидаю, чтобы мне кто-то помогал. Сейчас я пребываю в Соединенных Штатах вместе с членами моей семьи, имеющими американское гражданство. Речь идет о семье моего дяди, и они здесь живут уже в течение сорока лет», - отметил политик. Саакашвили при этом назвал себя «украинским патриотом», а гражданство Украины он принял, так как считал, что нынешняя власть в Киеве будет проводить реформы. Также Саакашвили оценил недавно прозвучавшие обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Украины в связи с якобы вмешательством в прошлогодние выборы.

«В некоторой степени Трамп говорит правду, так как в Украине продолжаются нечестные политические игры, которые поддерживают представители олигархии», - считает Михаил Саакашвили.
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