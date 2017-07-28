Политолог: ситуация с Ryanair никак не связана с Борисполем или МАУ

Кирилл Сазонов, известный украинский политолог, прокомментировал ситуацию вокруг крупнейшего лоукостера Ryanair, отметив, что этот перевозчик представляет огромный интерес для Украины.
Как сообщает replyua.net, об этом Сазонов написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, Украина является страной с большой перспективой, поэтому она уже изначально интересна крупным лоукостерам, и очень жаль, что не получилось договориться с первого раза. «Думаю, дело не в МАУ и не в Борисполе, хотя у них серьезные лоббисты. Украина и транснациональные компании сейчас проверяют друг друга на прочность. Они нам нужны? Конечно. Не в качестве конфетки, а в качестве варианта развития Украины для туристов. То есть после появления нормальных курортов, а не этих мрачных Заток, казино, – ведь услуга ЮВТ Путину уже потеряла смысл», пишет Сазонов.
По его словам, пора расшевелить наших депутатов и правительство, поскольку Украине очень нужны и туристы, и лоукостеры, и украинцы, соответственно, тоже им интересны – мы представляем собой интересный сегмент рынка. Сазонов подчеркнул, что Украина и лоукостеры могут работать с взаимной выгодой, и при желании можно найти условия, при которых обе стороны будут довольны.