Политолог рассказал, почему Саакашвили лишили гражданства именно сейчас

Основания лишить экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства у президента Петра Порошенко были, точно такие же, как и его давать. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал Украинский политолог Андрей Плахонин.
По его словам, три года назад он оправдывал происходящее с точки зрения целесообразности, поэтому пробовал ее поискать и сейчас. «Что выигрывает от этого Порошенко? Украина? Почему так, а не через подставных лиц и не через суд? Почему сейчас? - По первым двум сложно, но вот на третий и четвертый вопросы, я, пожалуй, логичный ответ нашел. Дело тут именно в удачно выбранном времени», – отметил политолог.
Он добавляет, что, если возиться с иском в суде, с апелляциями история растянется минимум на полтора года, а тут быстро и максимально безболезненно – чем расшатывать, издал указ в законном русле и проблема решена. Впереди август и инцидент быстро забудется. Пока зрители и участники политического шоу вернутся в город с отпусков, то тема с Саакашвили потеряет резонанс. «Политика не любит пустоты, ее быстро заполнят, не переживайте, прежде всего те, кто сейчас громче всех кричит», – резюмировал Плахонин.