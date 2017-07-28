Гройсман делает работу над ошибками вместо Омеляна

Журналисты одного из украинских изданий решили разобраться более подробно в ситуации с лоукостом Ryanair. Первые переговоры с ирландским лоукостом провел министр инфраструктуры Владимир Омелян, результатом их стала расписка, где были обусловлены детали сотрудничества. С аэропортом «Львов» ситуация прошла – львовяне были согласны на все, лишь бы через них кто-то летал. А вот с Киевом оказалось не все так просто.
По информации СМИ, ни руководство «Борисполя», ни руководство «Жулян» принять условия Ryanair не могли физически и заголосили об этом на весь мир. Ryanair – очень, очень, нереально жесткие переговорщики. Имея на руках расписку министра, они практически шантажировали руководство аэропортов. Ситуация зашла в тупик – начался скандал. А дальше надо понять, что Ryanair на рынке Украины очень нужен. Дело уже даже не в деньгах, дело в том, что главная выгода от прихода в Украину Ryanair - репутационная. Если мир увидит, что в Украине зашел даже Ryanair – это знак, что сюда инвестировать можно и нужно, потому что, если местные условия удовлетворили даже Ryanair, значит Украина надежная страна.
Это понимали все, в частности это понимали Ryanair и премьер Гройсман. Именно поэтому премьер сразу же взял переговоры с Ryanair под свой контроль, приобщил к переговорам инвестиционный офис, правительство, Мининфраструктуры, аэропорт «Борисполь» и тому подобное. Уже зашла речь о создании авиахаба с лоукост-аэропортом в Гостомеле. Позиция премьера такова, что новых договоренностей с Ryanair надо достигать на взаимовыгодных условиях. Переговоры продолжаются и они очень сложные.