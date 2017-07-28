Омелян признал, что реформа «Укрзализници» дошла и к обычным украинцам

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян весьма неожиданно разместил на своей странице в соцсети Facebook довольно позитивный отзыв о работе «Укрзализници» и ее руководителе поляке-реформаторе Бальчуне.
Как пишет министр, он предпринял внезапную проверку железной дороги, поехав из Киева в Днепр в плацкартном вагоне. Результаты его приятно удивили: вагоны, по словам министра, были отремонтированными, чистыми, функционировали кондиционеры и вакуумные туалеты, в половине вагонов.
По словам израильского политического эксперта Соломона Манна, пост Владимира Омеляна очень обнадеживает, потому что каждый знает, что из себя представляют обычно украинские вагоны. «Не могу не удивиться и не порадоваться: если это правда, то дело все-таки сдвинулось с мертвой точки и кроме прибыли корпорации, пассажиры все таки стали получать какие-то вещи комфорта», – написал Манн у себя в Facebook. В то же время эксперт отмечает, что он против самого понятия «плацкартный вагон». Как пишет Соломон Манн, Украина не такая огромная стана, чтобы там надо было двое суток добираться до места назначения. Необходимо перевести плацкартные вагоны на сидячие и ускорить движение. Ночные поезда все должны стать купейными, а заполняемость им должна гарантировать неприкосновенность тарифов.