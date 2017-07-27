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Блогер: Україна і лоу-кости взаємно вигідні одне одному

Блогер: Україна і лоу-кости взаємно вигідні одне одному
Як нагадує replyua.net, нещодавно в Україні відбувся гучний скандал – відомий лоу-кост перевізник «РаянЕйр» не зміг домовитись з адміністрацією аеропорту «Бориспіль». Тим не менш, деякі видання поширюють новину, що вина у провалі переговорів повністю лежить на міністрі інфраструктури Володимирі Омеляні. Блогер Кирило Сазонов дав кілька коментарів з цього приводу у соціальній мережі.

Так, блогер наголошує, що така новина його не радує. Але справа в іншому: Україна та лоу-костери просто приречені співпрацювати одне з одним. З одного боку – наша держава доволі перспективний ринок. З іншого боку, дешеві авіаквитки дозволять розвивати туристичний бізнес.

Зараз Україна та транснаціональні корпорації перевіряють одне одного на міцність. Чи потрібні нам ці перевізники? Звісно, потрібні – адже коли ми хоч трохи впорядкуємо туристичну галузь, ми потребуватимемо налагодження зручної інфраструктури, яка дозволить туристам швидко, дешево і без проблем дістатись з пункту «А» до пункту «Б». З іншого боку, потенційно Україна - це зростаючий ринок авіа маршрутів, переважна більшість з яких може виконуватись лоу-костерами. Тому на нас чекає взаємовигідна співпраця. Ключове слово у даному випадку – «взаємний»: не варто ні обдирати «РаянЕйр» як липку, але не варто й давати обманути себе, - наголошує блогер.
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