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МАУ буде судитися з Мінінфраструктури через Ryanair

МАУ буде судитися з Мінінфраструктури через Ryanair
Найбільша вітчизняна компанія-авіаперевізник «Міжнародні авіалінії України» судитиметься з Міністерством інфраструктури України через те, що відомство нібито збирається забезпечити міжнародній компанії Ryanair ексклюзивні умови на українському ринку і в такий спосіб прагне дискримінувати МАУ, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

З відповідною заявою виступив гендиректор МАУ Юрій Мірошников. Він зазначив, що ті умови, які Мінінфраструктури прагне забезпечити для європейської компанії, матиме негативні економічні наслідки для МАУ. У зв’язку з тим, що українська компанія бачить порушення у цьому, вони звернулися з позовом до суду. Крім того, Мірошников зазначив, що вони вбачають порушення у підписаному Меморандумі між Мінінфраструктури та Ryanair, бо це, як зазначив гендиректор МАУ, «є перевищенням повноважень, коли міністр підписує меморандум з комерційною структурою». Щоправда водночас Мірошников додав, що вони не виступають проти саме Ryanair на українському ринку, а «сам позов спрямований проти порушення українського законодавства».

Варто нагадати, раніше керівник Мінінфраструктури Володимир Омелян заявив, що в будь-якому випадку компанія Ryanair вийде на український ринок до кінця року.
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