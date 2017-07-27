Эксперты рассказали, что мешает Украине стать членом НАТО

По мнению экспертов-международников, для Украины приобретение членства в Североатлантическом альянсе в ближайшее время невыполнимая задача. Как передает replyua.net, такие данные были представлены Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, специалисты которого сослались на данные опроса трех десятков международных экспертов.
Есть две причины, которые мешают Украине вступить в НАТО, и на них акцентируют внимание все специалисты, принявшие участие в опросе. Прежде всего, речь идет о военном конфликте с Россией (28) , а также то, что среди стран, являющихся членами НАТО, отсутствует единое мнение относительно вступления в Альянс (27). Все остальные причины не играют существенной роли.
При этом в самое ближайшее время, по мнению значительной части экспертов, проводить в Украине референдум о вступлении в НАТО нет смысла (16). В общей сложности принято считать, что перспектива неблагоприятных результатов референдума существует в южных и восточных областях Украины, так как это станет поводом для множества спекулятивных заявлений и политического раскола. Проведение же самого референдума станет актуальным только при условии реальной перспективы членства в НАТО.