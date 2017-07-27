валюта
СпецтемаПономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Эксперты рассказали, что мешает Украине стать членом НАТО

Эксперты рассказали, что мешает Украине стать членом НАТО
По мнению экспертов-международников, для Украины приобретение членства в Североатлантическом альянсе в ближайшее время невыполнимая задача. Как передает replyua.net, такие данные были представлены Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, специалисты которого сослались на данные опроса трех десятков международных экспертов.

Есть две причины, которые мешают Украине вступить в НАТО, и на них акцентируют внимание все специалисты, принявшие участие в опросе. Прежде всего, речь идет о военном конфликте с Россией (28) , а также то, что среди стран, являющихся членами НАТО, отсутствует единое мнение относительно вступления в Альянс (27). Все остальные причины не играют существенной роли.

При этом в самое ближайшее время, по мнению значительной части экспертов, проводить в Украине референдум о вступлении в НАТО нет смысла (16). В общей сложности принято считать, что перспектива неблагоприятных результатов референдума существует в южных и восточных областях Украины, так как это станет поводом для множества спекулятивных заявлений и политического раскола. Проведение же самого референдума станет актуальным только при условии реальной перспективы членства в НАТО.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у неділю Росія покаже найбільше підводне опудало в світі

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
6011

Украинский ученый назвал еще одно катастрофическое последствие строительства Керченского моста

Евгений Дикий, кандидат биологических наук и заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, заявил о том, что из-за строительства Керченского моста может исчезнуть

27 июл 2017
5103

Пономарь: Россия денег не увидит

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке поделился последними новостями, отметив, что в этот четверг их не очень много, информирует replyua.net. По его словам, денег Россия

27 июл 2017
4664

Блогер: а вам теж цікаво знати що Україна отримає від Грузії в обмін на Саакашвілі?

Блогер Anna Amargo на персональній сторінці в соціальній мережі розмірковує з приводу причин раптової втрати громадянства України політиком Михеїлом Саакашвілі, - про це інформує новинний портал

27 июл 2017
4262

Затулін розповів, як у РФ планують досягнути розпаду України

Офіційна Москва у подальшому має намір продовжувати збереження на Донбасі статусу-кво та підтримувати проросійськи х найманців самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», хоча на офіційному рівні Кремль не має

Последние новости

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Кримський Бандерівець: коротко про економічну ситуацію в Криму

МАУ буде судитися з Мінінфраструктури через Ryanair

Журналистка: на призыв МП предлагаю первыми сжечь свои паспорта Добкину, Новинскому и Бережной

Блогер: кому Росія зробить боляче «асиметричною відповіддю» на американські санкції?

Вже вкотре Полякову не змогли надіти електронний браслет

Эксперты рассказали, что мешает Украине стать членом НАТО

Експерт: у Саакашвілі немає шансів у суді

У Саакашвили пояснили, чем он занимается в США

Великобританія планує обмежити в’їзд з країн ЄС

Гройсман объяснил, почему Ryanair не зашел на украинский рынок

У Чехії значно побільшало мігрантів з України

Корреспондент: таких странных ситуаций между США и ЕС еще не возникало

Скандал посилюється: «втручання України» у вибори у США зацікавили Конгрес

Рагальини: крымчане сделали свой выбор, проголосовав за независимость

Эксперт: у Украины ничтожные шансы, и страну ждет дефолт

Синоптики: 28 июля в Украине грозы и шквалистый ветер

Новые санкции США против РФ взбесили Путина

Родственники Беннингтона сделали важное заявление

«Зелені чоловічки» вже в Білорусі

 Новости за день