У Саакашвили пояснили, чем он занимается в США

Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в настоящее время пребывает в американском городе Нью-Йорк, где посещает своего дядю и кузенов. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», такую информацию журналистам представила Зои Рейнер, являющаяся пресс-секретарем политика. С ее слов, родственники Саакашвили проживают в Нью-Йорке уже сорок лет, а сам экс-губернатор пока размышляет, как можно законным образом вернуться в Украину. Никаких иных подробностей заокеанского визита Саакашвили Рейнер не предоставила. Отметим, что дядя Михаила Саакашвили, Темур Аласания, в советское время был дипломатом.
При этом на своей странице в Facebook Саакашвили опубликовал видео интервью, которое он дал журналистам телевизионного канала CNN.
Стоит напомнить, что накануне, 26 июля, украинским президентом Петром Порошенко был издан указ, который лишает гражданства Украины Михаила Саакашвили. После этого сам политик в своем видеообращении заявил, что и далее будет продолжать жить и работать в Украине.