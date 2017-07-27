Гройсман объяснил, почему Ryanair не зашел на украинский рынок

Крупнейший европейский лоукостер отказался заходить на украинский рынок по причине того, что в Украине на сегодняшний день нет стратегического видения отрасли авиаперевозок.
Как передает replyua.net со ссылкой на Новое Время, об этом заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины. Гройсман считает, что в Киеве пора создавать международный авиахаб, и им должен стать Борисполь, а также еще один аэропорт, который будет принимать лоукосты, и, скорее всего, это Гостомель. По мнению премьера, Гостомель способен повысить потенциал гражданских перелетов в два или даже три раза. Гройсман добавил, что сначала даже не знал о том, что Омелян подписал с лоукостером меморандум, и условия, которые в нем были, Омелян ни с кем не обсуждал. «Это была слабая переговорная позиция с самого начала», подчеркнул премьер.
Напомним, что лоукостер заявил о заходе на рынок Украины еще весной, позже началась продажа билетов, однако 10 июля в Ryanair заявили, что перевозчик отменяет полеты из Украины, поскольку Борисполь не смог выполнить договоренности, которые были достигнуты с Мининфраструктуры Украины. Позже Павел Рябикин, директор Борисполя, говорил о намерении возобновить переговоры.