валюта
СпецтемаПономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Нардеп Поляков поскаржився на НАБУ

Нардеп Поляков поскаржився на НАБУ
Народний депутат Максим Поляков,я кому висувають звинувачення у отриманні хабара та лобіюванні інтересів компаній, які спеціалізуються на видобутку бурштину, поскаржився, що детективи Національного антикорупційного бюро України «перешкоджають його діяльності», інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

З відповідною заявою Поляков звернувся до Національної поліції. Нардеп зазначив, що він, «будучи законослухняним громадянином України», прибув до Головного поліцейського відділення у Черкаській області для проведення слідчих процесуальних дій, а після цього у нього була нібито запланована зустріч з виборцями та представниками бізнесу й громадських організацій. Натомість, як відзвітував Поляков, представники НАБУ стали йому заважати «виконувати депутатські повноваження та перешкоджали його пересуванню».

Крім того, парламентар зазначив, що ніхто не намагався надіти йому електронний браслет. При цьому раніше представники правоохоронних органів скаржилися, що Поляков так і не прибув для того, щоб вдягти браслет, який дозволить відстежувати його місце знаходження, а також не здав закордонні паспорти. Нардеп натомість вже звернувся з апеляцією щодо рішення Солом’янського райсуду, що зобов’язує його носити електронний браслет та здати всі документи, які дозволяють покидати межі країни.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: у неділю Росія покаже найбільше підводне опудало в світі

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
5577

Украинский ученый назвал еще одно катастрофическое последствие строительства Керченского моста

Евгений Дикий, кандидат биологических наук и заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, заявил о том, что из-за строительства Керченского моста может исчезнуть

27 июл 2017
4525

Пономарь: Россия денег не увидит

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке поделился последними новостями, отметив, что в этот четверг их не очень много, информирует replyua.net. По его словам, денег Россия

Последние новости

Корреспондент: таких странных ситуаций между США и ЕС еще не возникало

Скандал посилюється: «втручання України» у вибори у США зацікавили Конгрес

Рагальини: крымчане сделали свой выбор, проголосовав за независимость

Эксперт: у Украины ничтожные шансы, и страну ждет дефолт

Синоптики: 28 июля в Украине грозы и шквалистый ветер

Новые санкции США против РФ взбесили Путина

Родственники Беннингтона сделали важное заявление

«Зелені чоловічки» вже в Білорусі

Чемпион мира: Кличко упустил свой шанс навсегда

Нові санкції США проти Росії це спосіб боротьби проти ЄС – Путін

Казанский: после заявления Захарченко выяснилось, что боевики хотят захватить Украину полностью

Кістьми ляжу, але Ryanair в будь-якому разі вийде на український ринок - Омелян

Черговий дипломатичний скандал: італійський посол назвав анексію Криму «голосуванням за незалежність»

Блогер: думаю, треба піти назустріч бажанням попів УПЦ МП

Нардеп Поляков поскаржився на НАБУ

Саакашвілі звернеться до суду через позбавлення громадянства

Трамп може ветувати законопроект про санкції проти РФ, але лише в одному випадку – Білий дім

Керівник Запорізької ОДА заявив, що владу у області намагаються захопити

Известная биржа криптовалюты биткоинов BTC-e закрылась - скам

Павел Нусс: никогда и ни за что патриот-президент не позволил бы себе такого рода шага

 Новости за день