Нардеп Поляков поскаржився на НАБУ

Народний депутат Максим Поляков,я кому висувають звинувачення у отриманні хабара та лобіюванні інтересів компаній, які спеціалізуються на видобутку бурштину, поскаржився, що детективи Національного антикорупційного бюро України «перешкоджають його діяльності», інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
З відповідною заявою Поляков звернувся до Національної поліції. Нардеп зазначив, що він, «будучи законослухняним громадянином України», прибув до Головного поліцейського відділення у Черкаській області для проведення слідчих процесуальних дій, а після цього у нього була нібито запланована зустріч з виборцями та представниками бізнесу й громадських організацій. Натомість, як відзвітував Поляков, представники НАБУ стали йому заважати «виконувати депутатські повноваження та перешкоджали його пересуванню».
Крім того, парламентар зазначив, що ніхто не намагався надіти йому електронний браслет. При цьому раніше представники правоохоронних органів скаржилися, що Поляков так і не прибув для того, щоб вдягти браслет, який дозволить відстежувати його місце знаходження, а також не здав закордонні паспорти. Нардеп натомість вже звернувся з апеляцією щодо рішення Солом’янського райсуду, що зобов’язує його носити електронний браслет та здати всі документи, які дозволяють покидати межі країни.