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Саакашвілі звернеться до суду через позбавлення громадянства

Саакашвілі звернеться до суду через позбавлення громадянства
Колишній керівник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвліі має наміри доводити в суді своє право на український паспорт, повідомляє replyua.net з посиланням на Громадське.

Відповідну інформацію оприлюднили адвокати політика журналістам. Захисник Саакашвілі Юрій Дерев’янко заявив, що наразі сказати точно, коли політик повернеться в Україну невідомо, але наразі вони готуються обстоювати інтереси свого клієнта в суді. Крім того, Дерев’янко зазначив, що наразі заплановане проведення консультації з іншими адвокатами, які мають допомогти отримати ту юридичну базу, що надасть можливість «захистити громадянина України Міхеїла Саакашвілі». Адвокат також додав, що представники Генеральної прокуратури України відмовили грузинським колегам у екстрадиції політика ще в квітні 2015 року і не визнали ті запити, що надсилали офіційні представники Грузії. Водночас в Україні немає відомостей про нові провадження від Грузії і жоден український суд не визнав рішення грузинських судів щодо Саакашвілі. Дерев’янко наголосив, що у справі позбавлення громадянства Саакашвілі мова йде про порушення закону. При цьому захисник політика додав, що вони розглядають варіант, що відразу по поверненню Саакашвілі з США, куди він поїхав в вівторок, 25 липня, у нього можуть забрати український паспорт та відразу взяти під варту. Дерев’янко зауважив, що нині вони не знають, як далеко зайде влада, але вони готові до будь-яких ситуацій.

Інший захисник Саакашвілі Микола Неділько додав, що вони мають наміри позиватися до суду, як проти указу президента, так і проти дій Державної міграційної служби. Також захисники політика готують документи, які планують подати до НАБУ та міжнародних інстанцій, адже «Саакашвілі позбавили громадянство шляхом скоєння злочину вищими посадовими особами держави».
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