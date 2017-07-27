Керівник Запорізької ОДА заявив, що владу у області намагаються захопити

Очільник Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль повідомив, що треті сторони намагаються захопити державну владу в регіоні, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Чиновник виступив з відповідною заявою під час позачергової сесії обласної ради в четвер, 27 липня. Керівник області зазначив, що він володіє інформацією про підготовку масштабних дій, які спрямовані на те, щоб підтримати насильницькі зміни чи повалення конституційного ладу, захопити державну владу в області, а також змінити межі території України. Бриль наголосив, що для подібних дій використовуються і бюджетні кошти, які треті сторони отримують в протиправний спосіб. На тлі цього зловживання бюджетним фінансовими ресурсами, у регіоні зафіксовано порушення у графіках виконання соціально важливих екологічних програм. Крім того, голова Запорізької ОДА зазначив, що за рахунок доведення до вкрай низького стану важливих об’єктів регіональної інфраструктури, у суспільстві поширюються протестні настрої, які треті сторони мають наміри використати на власну користь.
Бриль додав, що він надішле своє офіційне звернення з цього приводу з усіма доказами до Адміністрації президента, ГПУ та СБУ. Представники правоохоронних органів таку заяву голови ОДА залишили поки без коментарів.