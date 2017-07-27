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В УПЦ МП заявили, що за допомогою чіпів у біометричних паспортах будуть впливати на віруючих

В УПЦ МП заявили, що за допомогою чіпів у біометричних паспортах будуть впливати на віруючих
До українських високопосадовців звернулися представники Священного Синоду УПЦ МП у зв’язку з видачею громадянам біометричних паспортів. Про це передає replyua.net. У тому числі, священнослужителі стверджують, що віруючі їхніх храмів не мають бажання бути власниками паспорта у формі картки з електронним безконтактним носієм, у зв’язку зі своїми релігійними переконаннями.

«З урахуванням цього у церкві вважають, що не варто вдаватися до тих чи інших форм впливу на українців, аби вони користувалися тими чи іншими електронними ідентифікаторами, автоматизованими засобами збору, або збирали та обробляли особисті дані, оскільки це прямим порушенням прав людини», - наголошується у тексті повідомлення. Крім того, в УПЦ МП схильні вважати, що «немає жодних гарантій того що електронну систему контролю над окремою людиною будуть використовувати для того, аби вплинути на людину чи вдатися до духовних, політичних чи економічних маніпуляцій.

«Будучи солідарними із бажанням мільйонів наших віруючих, ми просимо вас, аби була можливість отримувати паспорт громадянина України без електронних носіїв та гарантувати право обирати традиційні методи посвідчення особи», - наголошується у зверненні.
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