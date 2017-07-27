Уряд очікує на зменшення кількості отримувачів субсидії

Під час сьогоднішньої прес-конференції Віталій Музиченко, який очолює департамент державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України, повідомив, що за даними на кінець поточного місяця відбулося перепризначення житлових субсидій понад 4,3 мільйонам домогосподарств в Україні. Даний показник перевищує минулорічні дані, проте чиновники переконані, що може відбутися скорочення цієї кількості, передає replyua.net.
«Станом на сьогодні одержувачів субсидій насправді більше, ніж рік тому. Наразі вже завершилося перпризначення субсидій, і тепер допомогу від держави отримують понад 4,3 мільйона домогосподарств», – зазначив Музиченко. Він додав, що підставою для збільшення числа субсидіантів рік тому стало зростання вартості послуг ЖКГ в Україні.
Разом з цим, чиновник не виключає, що у 2017 році кількість одержувачів субсидій скоротиться, тому що, з одного боку, не передбачається різкого зростання тарифів, а з іншого боку, тепер населення стало більше заробляти, тому що відбулося зростання мінімальної зарплати. Тому, вважає Музиченко, українці самі матимуть змогу оплатити послуги ЖКГ.