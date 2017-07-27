Журналист рассказал, почему Саакашвили больше не устраивает Порошенко

Известный в Украине журналист Сергей Руденко в своей статье для Deutsche Welle пишет, что Петр Порошенко не просто поставил подпись в указе о лишении бывшего одесского губернатора гражданства Украины, но и положил конец дискуссиям о том, нужны ли в Украине политики из других стран для реализации его курса. Об этом сообщает replyua.net.
«В Украине, после того, как Саакашвили лишили украинского паспорта, подошел к концу период пребывания на наивысших должностях литовских, грузинских и американских политических деятелей – «варяг». В 2014-2015 годах их называли основной силой реформ, разговоры о которой постоянно вели представители постмайдановской власти. Благодаря Саакашвили Порошенко надеялся, что в Украине повторится «грузинское чудо», но этого так и не случилось», - отметил Руденко.
Также журналист убежден, что такая ситуация произошла из-за отказа украинской системы принимать одного из «варяг». «Порошенко лично вручил им всем паспорта Украины, но, в результате, им всем пришлось покинуть высокие должности. И повод для отставки у каждого был свой. Впрочем, они все говорили, что в Украине тотальная коррупция, а власть пытается возобновить политику Януковича», - считает эксперт.