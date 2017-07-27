Савченко заявила о планах участвовать в выборах президента

В беседе с журналистами «Главкома» Надежда Савченко заявила, что хочет стать президентом Украины. Об этом сообщает replyua.net.
«Я буду участвовать, а там посмотрим, что получится. Участие в кампании главы государства, на самом деле, не требует много – всего два с половиной миллиона гривен залога, чтобы зарегистрироваться. Сейчас открывается фонд, и, буду откровенной – я собираю средства на президентство», - сказала политик. По ее словам, поддержка народа является основным поводом для ее участия в выборах на наивысший государственный пост в стране. Но этим Савченко ограничиваться, как оказалось, не намерена, поэтому она будет принимать участие в выборах в Верховную Раду.
«Хочу на них повести свою партию. У меня концепция следующая – при власти не должны быть старые люди. Если политик хотя бы в одном созыве занимал должность народного избранника, больше никогда не должен быть в высшем законодательном органе. Их можно назначать на должность советников или помощниками депутатов», - сказала она. Савченко также озвучила первую пятерку ее партии.