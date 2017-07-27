1 августа вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Канадой и Украиной

Уже через несколько дней, 1 августа, между Украиной и Канадой начнет работу зона свободной торговли.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, за день до вступления соглашения в силу Андрей Шевченко, посол Украины в Канаде, проведет брифинг, во время которого ответит на вопросы журналистов. «Во вторник, 1 августа, официально стартует свободная торговля между Украиной и Канадой: вступит в силу наше соглашение о свободной торговле», отметил дипломат. По его словам, во время предстоящего брифинга планируется обсудить новые возможности для компаний из Украины, главные положения соглашения, перспективы для торговых отношений между Канадой и Украиной.
Напомним, что после вступления соглашения в силу будут отменены 98 процентов тарифов для украинских товаров, идущих на экспорт в Канаду. Кроме того, 72 процента тарифов будут отменены для товаров из Канады. В ближайшие семь лет беспошлинный экспорт увеличится уже до 98 процентов. Соглашение о зоне свободной торговли было подписано в начале июля в Киеве.