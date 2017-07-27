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Существование верховенства права в Украине является иллюзией – Марушевская

Существование верховенства права в Украине является иллюзией – Марушевская
Юлия Марушевская, ранее возглавляющая Одесскую таможню, на своей Facebook-странице написала, что подписанный вчера украинским главой Петром Порошенко указ, согласно которому бывший грузинский президент и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили лишается гражданства Украины – это демонстрация на весь мир иллюзорности верховенства права в нашей стране, сообщает replyua.net. В связи с этим, отметила бывшая чиновница, Украине еще предстоит провести много работы.

«Уже стало привычкой, что верхушка не осознает, что с нами так нельзя, главное, чтобы мы помнили – так с нами нельзя. Мы еще должны создать государственные институты в Украине, поскольку то, что мы имеем сегодня, – является кукольным театром, во главе которого – плохой поставщик»,- написала Марушевская. Как известно, она была главой таможни Одесской области в период руководства этим регионом Саакашвили. Когда он в ноябре прошлого года подал в отставку, Юлия Марушевская поступила соответствующим образом.

Сам же Саакашвили считает, что лишение его гражданства Украины – это результат договоренностей между «кланами олигархов» Петра Порошенко и грузинского премьер-министра Бидзины Иванишвили.
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