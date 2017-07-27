Синоптик: В Украине будет немножко тропиков

Известный в Украине синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook анонсировала в последний рабочий день текущей недели очень жаркие погодные условия во всех регионах Украины. При этом эксперт предупредила своих подписчиков о значительной вероятности сильных осадков в виде дождей, местами в сопровождении града и шквалистого усиления ветра, информирует replyua.net.
«Завтра, 28 июля в Украине – немножко тропиков. В пятницу – дождевая погода. Также стоит готовиться к грозам, ливням, выпадению града и к шквалам. Все это - местами, не стоит забывать, что в летний период именно так идут дожди и гремят грозы. Вполне вероятно, что все явления, о которых я говорю, достигнут значений сильных», - отметила она. Вместе с тем, Диденко прогнозирует «эксклюзивные погодные условия» только для жителей восточной Украины – там будет жарко и сухо, в пределах +30 - +34 градусов. Более комфортную температуру воздуха столбики термометра покажут в остальных регионах страны – от +22 до + 27 градусов. Такая же ситуация будет и в Киеве.
«Свежо будет в ближайшие выходные, лишь на востоке и местами на юге попечет. Но в начале новой недели и в первые дни августа украинцам стоит готовиться к очередному периоду жары», - написала синоптик.