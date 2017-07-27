Гройсман рассказал, что помешало началу работы в Украине лоукотста Ryanair

Глава украинского правительства Владимир Гройсман дал интервью журналистам «Новго времени», в ходе которого заявило, что отсутствие в стране стратегии видения авиационной отрасли в целом стало препятствием захода на отечественный рынок ирландской лоукост-компании Ryanair. Об этом передает replyua.net.
«По моей инициативе был привлечен офис инвестиций, Кабинет министров, Мининфраструктуры, а также аэропорт Борисполь. Суть моего поручения Мининфраструктуры: заключалась в разработке стратегии развития аэропортов. Я уверен, что в украинской столице должен быть международный хаб Борисполь, городской аэропорт. В свою очередь, аэропорт Гостомеля может стать местом для деятельности лоукостов, благодаря чему наш потенциал может увеличиться в два или три раза, но для этого нужно прикладывать усилия», - сказал Гройсман, отметив, что в переговорном процессе с Ryanair нужно достичь выгодных условий и для Украины, и для перевозчика.
Также он отметил, что ничего не знал о подписании Владимиром Омеляном меморандума с ирландцами, и, как оказалось, в Мининфраструктуры ни с кем не согласовали условия сотрудничества с Ryanair. Это, считает Гройсман, и привело к отмене решения лоукста о выходе на рынок Украины.