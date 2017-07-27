Омелян: авиакомпания МАУ не доплатила в бюджет 400 миллионов

Украинский авиаперевозчик МАУ задолжал в бюджет Украины порядка 400 миллионов гривен. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры, об этом рассказал Владимир Омелян, глава ведомства.
По его словам, он «искренне советует руководству авиакомпании сконцентрировать все свое внимание на том, чтобы уплатить в бюджет 400 миллионов». «Я бы искренне посоветовал владельцам и руководству МАУ сконцентрироваться на вопросе уплаты в бюджет 400 миллионов гривен, которые они уже задолжали, на вопросах развития аэропорта «Днепр», авиакомпании «Днеправиа», подчеркнул министр. Также Омелян отметил, что судебные иски авиаперевозчика по поводу договора аэропорта Львова с Ryanair – это уже вмешательство в дела других компаний, и такие иски не имеют оснований.
Напомним, что лоукостер отказался заходить на рынок Украины, поскольку переговоры с украинской стороной были непрофессиональными, и в первую очередь, речь идет о переговорах с Омеляном, - так заявили в авиакомпании.