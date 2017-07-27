С 2018 года все больницы Украины будут отчитываться о благотворительных взносах

С 1 января будущего года все медицинские учреждения Украины будут обязаны отчитываться о поступающих благотворительных взносах. Как информирует replyua.net, соответствующий приказ появился на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
В приказе говорится о том, что учреждения будут отчитываться о взносах, сделанных и юридическими, и физическими лицами. Ульяна Супрун, глава ведомства, рассказала о том, что нововведение поможет отслеживать все средства, которые направляются в благотворительные фонды лечебных учреждений, и такое решение позволит уменьшить коррупцию, повысит доверие к благотворительности и позволит оценить уровень и эффективность финансовой помощи, предоставляемой больницам.
«На сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения работает благотворительный фонд, а 7 из 10 пациентов платили в него взносы. Объемы благотворительных пожертвований - сотни миллионов гривен, однако до сих пор отчетность этих фондов о собранных средствах часто была недоступной или непрозрачной», подчеркнула Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке. Также министр добавила, что необходимо создать механизмы, при которых больницы будут работать прозрачно.