Омелян: все чиновники должны ездить в плацкартных вагонах, тогда и реформы пойдут быстрее

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, совершил поездку в плацкартном вагоне поезда Киев-Днепр, после чего поделился впечатлениями от путешествия на своей странице в Фейсбуке, сообщает replyua.net.
«Путешествие в Днипро и область начали вчера с Киев-Пассажирский. Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения... Как по мне, хорошая идея, чтобы чиновники ездили плацкартом, тогда реформы пойдут быстрее», отметил Омелян. Министр рассказал, что во время поездки он прошелся по всем вагонам поезда, и его приятно удивило, что многие туалеты оказались вакуумными, и везде работали кондиционеры.
Также министр добавил, что сам поезд его впечатлил только с положительной стороны, чего нельзя сказать о вокзалах в Украине, которые не похожи не то что на вокзалы Европы, - им далеко даже до вокзалов Польши. По словам Омеляна, в следующий раз он прокатится в плацкарте вместе с новым главой Укрзализныци, чтобы разговор шел не о миллионной зарплате, а о сервисе, который должны получать все пассажиры.