Украинский ученый назвал еще одно катастрофическое последствие строительства Керченского моста

Евгений Дикий, кандидат биологических наук и заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря, заявил о том, что из-за строительства Керченского моста может исчезнуть краснокнижный азовский дельфин.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, ученый подчеркнул, что в России ученые даже не задумываются о том, какие последствия водообмена между Азовским и Черным морями могут быть после возведения Керченского моста. «Там сейчас единое мощное течение, которое проходит в обе стороны. И как поменяется этот поток воды, как поменяется перенос грунтовых частичек, то есть, где создадутся новые мели, где будет откладываться грунт, вот этого никто не просчитывал», заявил Дикий.
По его словам, эти изменения уже происходят, и строительство моста через Керченский пролив негативно отразится на миграции дельфинов и многих рыб, поскольку одну часть года они откармливаются только в Азовском море, а после наступления холодов устремляются в Черное море. По мнению ученого, миграции рыб и дельфинов могут помешать подводные взрывы, которые применяются при строительстве моста, и даже уже достроенный мост может серьезно навредить миграции.