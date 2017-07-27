В Закарпатской области зафиксирована новая вспышка чумы свиней

В Госпродпотребслужбе заявили о том, что в Закарпатской области выявлены сразу два случая африканской чумы свиней, очень опасного вирусного заболевания, сообщает replyua.net.
Специалистами ветеринарной службы трупы зараженных кабанов были найдены в урочище «Рушник» и в урочище «Яновец», расположенном в Тячивськом районе. Отмечается, что медики уже провели лабораторные исследования и полностью подтвердили диагноз АЧС. В настоящий момент специалисты приступили к мероприятиям, направленным на локализацию и недопущение распространения чумы в Закарпатской области. В текущем году в Украине были зафиксированы уже 85 случаев вспышки африканской чумы. Из-за падежа свиней производители понесли убытки на сумму около двухсот миллионов гривен.
Специалисты подчеркнули, что в настоящий момент в зоне риска распространения АЧС находятся около трех миллионов свиней. Многие эксперты считают, что профильные ведомства ничего не предпринимают для борьбы с распространением этого опасного заболевания. Последствия эпидемии чумы могут быть катастрофическими для фермерских хозяйств.