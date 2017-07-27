Show must go on: глава уряду РФ прокоментував позбавлення Саакашвілі російського громадянства

Вчорашня новина у ЗМІ про те, що екс-очільник Одеської ОДА та колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі не залишила байдужим Дмитра Медведєва, очільника уряду Російської Федерації. Про це передає replyua.net.
Зокрема, на власній сторінці у Facebook Медведєв написав: «У Саакашвілі дивна доля: він мав грузинське громадянство, був президентом Грузії, проте потім його було позбавлено громадянства батьківщини. Михайло Саакашвілі є другом чинного президента України, займав посаду очільника Одеської області, і тепер стало відомо, що його побавили українського громадянства. У Києві вдаються до дуже дивної послідовності дій – спочатку радісно приймають екс-президента Грузії, вручають йому український паспорт, а потім погоджуються екстрадувати його на батьківщину», - пише російський прем’єр. Медведєв додав, що мова йде про «цілком очевидне підтвердження найголовніших моральних принципів двох людей, котрі насправді показали всім чудову трагікомедію». На завершення свого допису Саакашвілі написав: «Show must go on».
Як відомо, вчора на Банковій у Києві пояснили, що офіційною причиною позбавлення Саакашвілі українського громадянства стало те, що він у поданих документах приховав факт своєї судимості.