Саакашвили: президент Украины наплевал на Конституцию!

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области, лишенный украинского гражданства, считает, что Петр Порошенко, президент Украины, принял такое решение, воспользовавшись его отсутствием в Украине. Как сообщает replyua.net, ролик с таким заявлением грузинский политик разместил на своем канале в YouTube.
«Как только они поняли, что мы объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот барыжний договорняк – страх победил здравый смысл! Президент Порошенко наплевал на Конституцию, гарантом которой он якобы является», заявил Саакашвили. По его словам, Порошенко был в Грузии не для того, чтобы углубить сотрудничество между государствами – речь идет о новом «договорняке». От Саакашвили также прозвучало и еще одно весьма оригинальное заявление – он сказал, что живет в Украине больше тринадцати лет, и у него только одно гражданство – украинское.
«Они придумали, чтобы ГПУ предоставила новые доказательства в моем деле – это очередная ложь и наперстки, с тех пор как мне предоставили гражданство, ни одного нового дела против меня в Грузии возбуждено не было», подчеркнул политик.