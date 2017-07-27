Це спланована операція – партія Саакашвілі про втрату громадянства лідера

У прес-службі політичного об’єднання «Рух нових сил», що очолює Міхеїл Саакашвілі, прокоментували інформацію про те, що лідер політсили нібито втратив українське громадянство, інформує replyua.net.
В офіційній спільноті «Руху нових сил» в соцмережі Facebook зазначається, що представники партії вважають такі дії влади «спеціально спланованою операцією, яка була розрахована на те, щоб відбутися саме тоді, коли Саакашвілі не буде в країні». Зауважимо, що екс-голова Одеської ОДА з вівторка, 25 липня, перебуває у США. Крім того, у політичній партії висунули звинувачення особисто на адресу президента Петра Порошенка, що той нібито під час останнього візиту до Грузії домовився з місцевою владою про екстрадицію Саакашвілі. В зв’язку з цим представники партії закликали українців вийти в четвер, 27 липня, на Майдан «не за Сааакашвілі, а проти свавілля влади».
Нагадаємо, раніше нардеп Антон Геращенко підтвердив інформацію про те, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. За його словами, українські правоохоронці отримали від грузинських колег документи, які вказують на те, що Саакашвілі вказав під час заповнення анкети на громадянство в 2015 році недостовірні дані. Зокрема, мова йде про те, що він не засвідчив, що проти нього йде слідство і його було заочно заарештовано в Грузії.