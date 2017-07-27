Холодницький розповів, що загрожує затриманому екс-посадовцю ГПУ Сусу

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що раніше затриманому колишньому прокурору ГПУ Дмитру Сусу загрожує 10 років позбавлення волі, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Холодницький розповів журналістам, що Сус фігурує у кримінальній справі, порушеній за статтею 191 частиною 5 ККУ. Санкція цієї статті передбачає, що за збитки в розмірі майже 400 тисяч гривень, колишньому посадовцю Генеральної прокуратури України загрожує позбавлення волі на термін понад 10 років. Холодницький додав, що слідство у цій справі тривало більше року і наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Найімовірніше, припустив Холодницький, суд обере запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу.
Крім того, Холодницький розповів, що слідство отримало оперативну інформацію про, те що підозрюваний Сус збирається покинути територію України на невизначений термін і тому його затримали в «Борисполі». Очільник САП наголосив, що цю справу не можна вважати політичною, адже підозра є цілком обґрунтованою.