МОЗ затвердило нове зобов’язання лікарень

У Міністерстві охорони здоров’я законодавчо затвердили зобов’язання лікарень звітувати про те, як використовуються та на що витрачаються отримані благодійні внески, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідний указ було підписано очільницею профільного міністерства Уляною Супрун. Він почне діяти вже з 1 січня 2018 року. Відтепер передбачено, що медичні заклади будуть зобов'язані звітувати за отримані благодійні внески. Мова йде про благодійні внески як від пересічних громадян, які звертаються за допомогою до лікарні, так і від юридичних осіб ( компаній чи організацій). Керівники лікарень мають звітувати за зібрані кошти щоквартально, публікуючи відповідний документ на сайті лікарні, а також розміщуються друковану версію звіту в самій лікарні у загальнодоступному місці.
Супрун, коментуючи цей указ, зазначила, що за статистикою сьогодні 7 із 10 українців, які звертаються до лікарні, сплачують подібні внески і обсяги пожертв сягають мільйонів гривень. Але донині звітність благодійних фондів була недоступною або ж непрозорою, підкреслила Супрун. Міністр наголосила, що затверджений указ дозволить працювати механізму моніторингу коштів, який унеможливить використання корупційних схем, а в разі ухвалення медичної реформи, є сподівання, що лікарні взагалі будуть позбавленні необхідності мати при собі такі фонди.