Екс-мер Києва Черновецький різко прокоментував вимогу ГПУ про його затримання

Колишній міський голова української столиці Леонід Черновецький, який нині перебуває на території Грузії, прокоментував заяву Генеральної прокуратури України про його затримання на своїй на сторінці в соціальній мережі Facebook , інформує replyua.net.
Зокрема, Черновецький назвав вимогу ГПУ «фарсом та політичним переслідуванням». Колишній очільник Києва зазначив, що попередньо винесене рішення Печерського суду про необхідність оголосити його в розшук та затримати, є «черговим грубим порушенням українського законодавства, за що кожен причетний до цього буде зобов’язаний відповісти по закону». Крім того, Черновецький додав, що йому досі не пред’явили підозру і він навіть не розуміє, у чому його звинувачують. Екс-мер Києва зауважив, що він не переховується і співробітникам ГПУ відомі дані про його місце проживання.
Варто нагадати, днем раніше суд надав ГПУ дозвіл на затримання Леоніда Черновецького. Його вважають причетним до незаконного будівництв вертолітного майданчика на Парковій дорозі в столиці за президента Віктора Януковича. Черновецького підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого громада міста зазнала збитів на суму понад 250 мільйонів гривень.