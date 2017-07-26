Бочкала: экс-главе Государственной пограничной службы Украины теперь предстоит провести немало часов в кабинетах следователей

Известный украинский блогер и журналист Роман Бочкала в своем блоге пишет о том, что в связи с последними событиями можно передать привет уже экс-главе Госпогранслужбы Украины Виктору Назаренко. Как пишет журналист, его отставка должна была стояться намного раньше. Наконец-то у чиновника найдется время посетить следователей.
Роман Бочкала отмечает, что год назад журналисты «Стоп коррупции» сделали громкое расследование о коррупции в рядах пограничников в Черновицкой области. Там полным ходом процветает контрабанда на Румынию, особенно сигареты и лес. Журналист рассказывает, что ему лично пришлось столкнуться с давлением со стороны высшего руководства ДПСУ, по заданию которого его пытались не выпустить из страны в аэропорту «Борисполь».
«Через суд Погранслужба требовала опровергнуть распространенную журналистами информацию. И вот наконец-то решение Фемиды. «Позовну заяву до відповідача Інформаційного порталу «СтопКор», третьої особи Чернівецького прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України про захист ділової репутації, спростування недостовірної інформації, залишити без руху», – написал Бочкала.