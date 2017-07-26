Нардеп Поляков звернувся до суду з апеляцією

Народний депутат Максим Поляков, який представляє в парламенті політичну силу Народний фронт, заявив, що він звернувся до Апеляційного суду столиці з заявою про оскарження попереднього рішення Солом’янського районного суду Києва, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Напередодні Солом’янським райсудом було обрано запобіжний захід для Полякова у вигляді внесення застави розміром 304 тисячі гривень, обов’язкової здачі закордонних паспортів та носіння електронного браслету для контролю за його переміщенням, а також звітування перед слідчим в разі, якщо політик захоче покинути територію Києва чи Умані. Однак захист нардепа звернувся до суду з апеляційною заявою, прагнучи домогтися скасування зобов’язання носити електронний браслет, не залишати Київ та Умань без попередньої згоди слідчих, а також Поляков хоче залишити при собі всі документи, які дозволяють йому виїжджати за межі України. Зауважимо, що днем раніше політик таки вніс необхідну суму застави, відзвітувавши знімком квитанції на власній сторінці в соцмережі Facebook.
Нагадаємо, Максима Полякова разом з Бориславом Розенблатом звинувачують у отриманні хабара та лобіюванні інтересів фірм, які займаються видобутком бурштину.