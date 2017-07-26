Высокий суд Лондона подтвердил право Украины на апелляцию по делу госдолга Януковича

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Высокий суд Лондона приостановил выполнение судебного решения по делу о возвращении РФ еврооблигаций на сумму 3 млрд. долларов до завершения рассмотрения апелляции Украины. Таким образом, украинская сторона, признавая факт наличия долга, настаивает на том, что статус этого займа требует уточнений. После этих уточнений будут определяться условия реструктуризации и возврата кредита.Как прокомментировала информацию в одном из эфиров украинская политолог Олеся Яхно-Белковская, в общем и целом, решение Высокого суда Лондона подтвердило правомерность позиции Украины, имеется ввиду право на апелляцию, которая считает необоснованной позицию РФ. Каким бы ни было итоговое решение суда, Украина его выполнит, ну, а Кремль, в свое время одолживший 3 млрд. долларов Януковичу, не смог и уже не сможет использовать этот долг в качестве инструмента шантажа и экономического давления на Украину.Подытожив отметим, Россия домогалась получить 325 миллионов долларов накопившихся процентов и пеней с неоплаченных платежей. Тем не менее, в случае проигрыша дела в апелляционной инстанции придется заплатить основную сумму, а также около 625 тысяч долларов за каждый день просрочки, плюс возместить России 2,5 миллиона долларов судебных издержек.