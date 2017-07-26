НАБУ завітало з обшуками до «Укрнафти»

Представники Національного антикорупційного бюро прийшли в середу, 26 липня, з обшуками до головного офісу «Укрнафти». Про це заявила прес-служба компанії на сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
У повідомленні зазначається, що детективи НАБУ прийшли до київського офісу «Укрнафти» відповідно до ухвали, що було винесено Солом’янським районним судом столиці. Таке рішення було винесено в рамках досудового розслідування, що проводиться з листопада 2015 року. Прес-служба «Укрнафти» зазначила, що співробітники компанії співпрацюють зі слідством і надають детективам всю необхідну документацію.
Варто нагадати, цього тижня співробітники Державної фіскальної служби спільно з представниками Генеральної прокуратури України провели масштабні обшуки на території 41 заводу державного підприємства «Укрспирт». Спецоперація проводилася в 14 областях. Спочатку у прес-службі «Укрспирту» заявили, що мова йде про «звичайну перевірку», однак згодом у ГПУ доповіли, що обшуки проводилися в рамках досудового розслідування у справі, фігурантами якої також є керівництво «Укрспирту» 2012-2014 рр.