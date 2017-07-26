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З провальними політиками Трампу нецікаво зустрічатись – Саакашвілі про Порошенка

З провальними політиками Трампу нецікаво зустрічатись – Саакашвілі про Порошенка
Міхеїл Саакашвілі, звістка про позбавлення українського громадянства якого сколихнула медіаспільноту, дав напередодні інтерв’ю виданню «Новое время», в якому не обійшлося без згадки про нинішню українську владу та президента Петра Порошенка, інформує replyua.net.

Саакашвілі звинуватив президента Порошенка в тому, що він зачистив під себе все політичне поле, сконцентрувавши при цьому у своїх руках парламентські та судові важелі влади. Однак екс-голова Одеської ОДА додав, що йому дуже легко критикувати Порошенка, але при цьому він піддає критиці не просто президента, а «його дует з олігархом Рінатом Ахметовим». Саакашвілі заявив, що «саме дії цього дуету призвели до того, що реальна влада президента в країні дуже ослабла».

Не минулося без згадки про візит Петра Порошенка до Вашингтону, де у нього відбулася перша зустріч за американським колегою Дональдом Трампом. Саакашвілі вважає, що президент США дипломатично образив українського президента, адже, за словами Саакашвілі, Трамп провів з Порошенком не зустріч, а лише «запросив для фотосесії». Це, на його думку обумовлено тим, що «Трамп любить себе асоціювати з успіхом і з провальними політиками йому нецікава зустрічатись».
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