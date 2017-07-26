Наче знав: напередодні позбавлення громадянства Саакашвілі розповів журналістам, що він робитиме в разі, якщо залишиться без українського паспорта



Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі напередодні розповів в інтерв’ю журналістам видання «Новое время», що він робитиме в разі, якщо у нього заберуть український паспорт,



Саакашвілі зазначив, що не збирається нічого роботи в такому разі і «буде сидіти тут, в Києві без громадянства, ходити по Майдану, бо саме неподалік він живе». Політик зазначив, що він наразі орендує житло на одній з вулиць, яка виходить до Майдану Незалежності, але він планує восени з’їхати з цієї квартири і задуматися про купівлю власного житла. Саакашвілі зазначив, що його сім’ї вдалося продати одну із квартир на території Грузії, і на даний момент політик думає «купити щось маленьке тут».



Варто нагадати, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що український президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. Пізніше цю новину підтвердив нардеп

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі напередодні розповів в інтерв’ю журналістам видання «Новое время», що він робитиме в разі, якщо у нього заберуть український паспорт, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.Саакашвілі зазначив, що не збирається нічого роботи в такому разі і «буде сидіти тут, в Києві без громадянства, ходити по Майдану, бо саме неподалік він живе». Політик зазначив, що він наразі орендує житло на одній з вулиць, яка виходить до Майдану Незалежності, але він планує восени з’їхати з цієї квартири і задуматися про купівлю власного житла. Саакашвілі зазначив, що його сім’ї вдалося продати одну із квартир на території Грузії, і на даний момент політик думає «купити щось маленьке тут».Варто нагадати, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що український президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. Пізніше цю новину підтвердив нардеп Антон Геращенко , додавши, що таке рішення було ухвалено на підставі того, що стало відомо, що Саакашвілі нібито вказав недостовірні дані у анкеті на отримання українського громадянства.