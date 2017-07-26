Наче знав: напередодні позбавлення громадянства Саакашвілі розповів журналістам, що він робитиме в разі, якщо залишиться без українського паспорта

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі напередодні розповів в інтерв’ю журналістам видання «Новое время», що він робитиме в разі, якщо у нього заберуть український паспорт, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Саакашвілі зазначив, що не збирається нічого роботи в такому разі і «буде сидіти тут, в Києві без громадянства, ходити по Майдану, бо саме неподалік він живе». Політик зазначив, що він наразі орендує житло на одній з вулиць, яка виходить до Майдану Незалежності, але він планує восени з’їхати з цієї квартири і задуматися про купівлю власного житла. Саакашвілі зазначив, що його сім’ї вдалося продати одну із квартир на території Грузії, і на даний момент політик думає «купити щось маленьке тут».
Варто нагадати, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що український президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства України Міхеїла Саакашвілі. Пізніше цю новину підтвердив нардеп Антон Геращенко, додавши, що таке рішення було ухвалено на підставі того, що стало відомо, що Саакашвілі нібито вказав недостовірні дані у анкеті на отримання українського громадянства.