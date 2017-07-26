Геращенко відповів, чи позбавили Саакашвілі громадянства

Народний депутат України Антон Геращенко заявив, що колишнього керівника Одеської ОДА та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі таки позбавили українського громадянства. Про це політик заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує replyua.net.
Нардеп зазначив, що це рішення було ухвалено до 21 статті Закону України про громадянство. Геращенко зауважив, що нещодавно Генеральна прокуратура Грузії надала офіційному Києву дані, які були невідомими під час ухвалення рішення про надання українського громадянства для Саакашвілі.
При цьому нардеп зазначив, що він вважав і нині вважає помилкою факт надання громадянства України для Міхеїла Саакашвілі, додавши, що той «його і не дуже цінував». Геращенко звинуватив Саакашвілі у тому, що він «використовував Україну як запасний аеродром з надією повернутися до Грузії, але ці сподівання були зруйновані під час парламентських виборів в Грузії в 2016 році». Наостанок Геращенко заявив, що «тепер Саакашвілі може спробувати реалізувати себе в США чи Нідерландах».