валюта
СпецтемаПублицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Геращенко відповів, чи позбавили Саакашвілі громадянства

Геращенко відповів, чи позбавили Саакашвілі громадянства
Народний депутат України Антон Геращенко заявив, що колишнього керівника Одеської ОДА та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі таки позбавили українського громадянства. Про це політик заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує replyua.net.

Нардеп зазначив, що це рішення було ухвалено до 21 статті Закону України про громадянство. Геращенко зауважив, що нещодавно Генеральна прокуратура Грузії надала офіційному Києву дані, які були невідомими під час ухвалення рішення про надання українського громадянства для Саакашвілі.

При цьому нардеп зазначив, що він вважав і нині вважає помилкою факт надання громадянства України для Міхеїла Саакашвілі, додавши, що той «його і не дуже цінував». Геращенко звинуватив Саакашвілі у тому, що він «використовував Україну як запасний аеродром з надією повернутися до Грузії, але ці сподівання були зруйновані під час парламентських виборів в Грузії в 2016 році». Наостанок Геращенко заявив, що «тепер Саакашвілі може спробувати реалізувати себе в США чи Нідерландах».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
26 июл 2017
19501

Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Політичний оглядач Олег Пономар на персональній сторінці в соціальній мережі вітає українців з черговим досягненням, яке наближає нашу перемогу, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.

26 июл 2017
14722

Дипломат: реакция россиян на новые санкции – по сути это уже начало агонии

В течение последних двух дней российские пропагандисты на многомиллионную российскую аудиторию распинались, утверждая, что санкции для России – это благо, наконец мол «встанет с колен собственная

25 июл 2017
6605

Павло Правий: таку маячню може поширювати або фантастичний кретин, або свідомий наймит ворогів

Історик та блогер Павло Правий (Бондаренко) на персональній сторінці в соціальній мережі розвінчує чергову брехню, яку активно поширюють в інформаційному просторі нашої держави, - про це інформує

26 июл 2017
4311

Закон о новых санкциях против России может утратить свою силу еще до рассмотрения Трампом

Законопроект Н.R. 3364 о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, принят вчера Палатой Представителей огромным большинством голосов: 419 – за, 3 – против. Единственными тремя конгрессменами,

26 июл 2017
3532

Случилось то, чего никто не предполагал – Брюссель предупредил США о жесткой реакции, если санкции против России вступят в силу

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на принятый вчера Палатой Представителей США закон о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, сообщает официальный сайт телеканала

Последние новости

Геращенко: цим рішенням ми виправили страшну помилку, допущену три роки тому

Блогер: тот, кто вчера радовался лишению гражданства Артеменко, сегодня места себе не находит от лишения гражданства Саакашвили

Геращенко відповів, чи позбавили Саакашвілі громадянства

Лозовий спростував інформацію, що він надсилав до ГПУ запит на позбавлення громадянства Саакашвілі

Експерт: у Кремлі жалкують, що не зробили цього раніше

Ляшко и Тимошенко уже делят электорат Саакашвили, – блогер

Грібаускайте вітає нові санкції США проти РФ

У Саакашвили отрицают факт лишения у его гражданства Украины

У ДМС спростували інформацію про українське громадянство Саакашвілі

Стало известно, почему дети участников АТО отравились в Бердянске

У Саакашвілі прокоментували інформацію про позбавлення громадянства

Експерт про втрату громадянства Саакашвілі: про політичну боротьбу не йдеться

Захарченко вдруг открестился от «Малороссии»

У ДМС підтвердили, що Саакашвілі втратив українське громадянство

Блогер: коли я писав у 2014 про санкції, я не думав що Росія потрапить у настільки скрутне становище

У НАБУ зайнялися екс-посадовцем ГПУ Сусом

Адвокат спрогнозировал дальнейшую судьбу Саакашвили

Блогер: падает последний бастион Кремля – Москва заявила о намерении сократить расходы на внешнюю пропаганду

В Госдуме хотят ввести санкции против МсDonald’s

Нусс: Саакашвілі ще помститься кожному з нас

 Новости за день