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Лозовий спростував інформацію, що він надсилав до ГПУ запит на позбавлення громадянства Саакашвілі

Лозовий спростував інформацію, що він надсилав до ГПУ запит на позбавлення громадянства Саакашвілі
Народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий у коментарі журналістам Громадського радіо заявив, що раніше поширена інформацію про те, що він нібито надсилав до Генеральної прокуратури України запит з приводу позбавлення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, не є дійсною, інформує replyua.net

Парламентар зазначив, що він звертався до Генпрокуратури з проханням надати дані про звернення прокуратури Грузії до української сторони щодо екстрадиції Саакашвілі. Лозовий зауважив, що надіслав цей запит 20 липня, але відповідь він ще не отримав і вона має надійти йому до 30 липня. Щоправда нардеп зазначив, що він підтримує рішення про те, щоб колишній президент Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації був позбавлений громадянства України.

Варто нагадати, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства нібито через те, що він не вказав у анкеті на отримання українського паспорта недостовірні дані. Зокрема, мова йде про те, що Саакашвілі не зазанчив, що на території Грузії щодо нього ведеться слідство, а також його було заочно заарештовано. Згодом прес-служба ДМС спростувала цю інформацію, в той час як нардеп Антон Геращенко заявив, що Саакашвілі таки позбавили українського громадянства. Сам Міхеїл Саакашвілі, за даними Української правди, до кінця дня має виступити з заявою з цього приводу.
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