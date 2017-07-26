Лозовий спростував інформацію, що він надсилав до ГПУ запит на позбавлення громадянства Саакашвілі

Народний депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий у коментарі журналістам Громадського радіо заявив, що раніше поширена інформацію про те, що він нібито надсилав до Генеральної прокуратури України запит з приводу позбавлення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, не є дійсною, інформує replyua.net
Парламентар зазначив, що він звертався до Генпрокуратури з проханням надати дані про звернення прокуратури Грузії до української сторони щодо екстрадиції Саакашвілі. Лозовий зауважив, що надіслав цей запит 20 липня, але відповідь він ще не отримав і вона має надійти йому до 30 липня. Щоправда нардеп зазначив, що він підтримує рішення про те, щоб колишній президент Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації був позбавлений громадянства України.
Варто нагадати, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства нібито через те, що він не вказав у анкеті на отримання українського паспорта недостовірні дані. Зокрема, мова йде про те, що Саакашвілі не зазанчив, що на території Грузії щодо нього ведеться слідство, а також його було заочно заарештовано. Згодом прес-служба ДМС спростувала цю інформацію, в той час як нардеп Антон Геращенко заявив, що Саакашвілі таки позбавили українського громадянства. Сам Міхеїл Саакашвілі, за даними Української правди, до кінця дня має виступити з заявою з цього приводу.