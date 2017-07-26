У Саакашвили отрицают факт лишения у его гражданства Украины

Сотрудники пресс-службы экс-председателя главы Одесской области Михеила Саакашвили пока не подтвердили новости о том, что у политика забрали украинское гражданство. Об этом сообщает replyua.net. Как рассказала в интервью изданию «Украинская правда» Дарья Чиж, пресс-секретарь Саакашвили, пока что она не может подтвердить соответствующую информацию. К тому же, на своей странице в Facebook она подчеркнула, что новость о лишении Саакашвили гражданства Украины была опровергнута в представительстве Госпогранслужбы.
В свою очередь, Серей Гунько, являющийся представителем Госммграционной службы, беседе с представителями СМИ отметил, что не общался с теми журналистами, которые, сославшись на представительство ГМС, рассказали о том, что экс-глава Одесской ОГА уже не гражданин Украины. Когда же Гунько задали прямой вопрос, был ли Саакашвили лишен украинского гражданства, он сказал, что не будет это комментировать.
Как известно, новость относительно лишения гражданства Украины Саакашвили впервые распространил Игорь Мосийчук, нардеп от Радикальной партии. Автором же запроса о нашумевшей новости стал его соратник по партии Андрей Лозовой.