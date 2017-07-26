У ДМС спростували інформацію про українське громадянство Саакашвілі

Очільник прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько спростував раніше поширену інформацію, що Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Про це представник відомства заявив журналісту інформаційного агентства УНІАН,інформує replyua.net.
Гунько заявив, що він не може підтвердити факт позбавлення Саакашвілі громадянства України. Крім того, він додав, що він не надавав таку інформацію представникам преси і «навряд чи хтось зі співробітників міграційної служби її також надавав». Прес-служба Саакашвілі також зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності. Представництво політичного об’єднання «Рух нових сил», очільником якого і Саакашвілі, теж неофіційно дали коментар журналістам, що Саакашвілі не позбавили українського громадянства.
Варто нагадати, раніше журналісти ТСН зверталися до представників ДМС, які підтвердили факт позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства через те, що той нібито вказав у анкеті на отримання громадянства України недостовірні дані.