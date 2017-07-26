У НАБУ зайнялися екс-посадовцем ГПУ Сусом

Представники Національного антикорупційного бюро України оголосили про підозру колишньому посадовцю Генеральної прокуратури Дмитру Сусу, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба відомства. Щоправда у НАБУ зазначили, що вони оголосили підозру екс-заступнику керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, а очільник САП Назар Холодницький підтвердив журналістам, що мова йде саме про Дмитра Суса. Він розповів, що днем раніше колишнього посадовця затримали в міжнародному аеропорту «Бориспіль», а сьогодні йому вже оголосили підозру і наразі слідство ще продовжується. Сьогодні або завтра Сусу маю обрати запобіжний захід.
Варто нагадати, що Дмитра Суса підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах завдяки використанню службового становища та внесення недостовірних даних до власної декларації. В листопаді минулого року генпрокурор Юрій Луценко звільнив Суса за власним бажанням, а також виніс догану посадовцю за те, що він не вказав у декларації інформації про авто преміум класу Audi Q7. Щоправда пізніше Сус заявив, що автомобіль належить його 85-річній бабусі.