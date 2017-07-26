Адвокат спрогнозировал дальнейшую судьбу Саакашвили

Адвокат Андрей Цыганков в интервью «Обозревателю» сообщил, что бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили могут задержать и экстрадировать на родину в Грузию, сообщает replyua.net.
C его слов, если Саакашвили на самом деле лишился украинского гражданства, то теперь он нерезидент. Поэтому его пребывание на украинской территории будет соответствовать нерезиденту. «После этого, в случае наличия у Генпрокуратуры официального обращения от властей Грузии касаемо экстрадиции Саакашвили, то он непременно как нерезидент должен быть задержан правоохранительными органами и доставлен в суд», - рассказал Цыганков.
«В дальнейшем суд должен принять решение о том, есть ли причины для экстрадиции. Если суд Украины примет доказательства Грузии, после этого он вынесет решение применить экстрадиционный арест. И после получения оригиналов документов от Грузии (если их получат вовремя), тогда есть вероятность реализации экстрадиции», - пояснил адвокат юридические нюансы. По словам Цыганкова, если бы украинское гражданство было у Саакашвили, его могли бы задержать до того, как суд вынесет решение об экстрадиции.