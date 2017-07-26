Київ припиняє електропостачання «ДНР»

У компанії «Укренерго» заявили, що з середи, 26 липня, повністю припиняється перетікання електроенергії на тимчасово непідконтрольні офіційному Києву території Донеччини, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію оприлюднив керівник компанії Всеволод Ковальчук. Він зазначив, що від сьогодні територія ОРДЛО не буде споживати електроенергію, що виробляється електростанціями, розміщеними на контрольованих Києвом територіях України. На цю заяву вже встигли відреагувати представники так званої республіки. У «міністерстві вугілля та енергетики» так званої «Донецької народної республіки» заявили, що території «ДНР» не залежать від України в енергетичних питаннях і нібито припинення постачання електроенергію не матиме для цього регіону жодних наслідків.
Варто нагадати, в квітня поточного року офіційний Київ припинив постачати електроенергію на захоплену бойовиками територію так званої «Луганської народної республіки». Українська сторона ухвалила таке рішення в зв’язку з тим, що Луганщина не сплачувала за ту електроенергію, яка постачалася та споживалася.