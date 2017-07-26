Грузинские правоохранители с нетерпение ждут своего экс-президента на родине – Саакашвили лишен украинского гражданства

Решением Государственной миграционной службы Саакашвили лишен украинского гражданства из-за грубого нарушения Закона «О гражданстве Украины». Речь идет об обмане и сознательного представления ложных сведений при получении гражданства самим Саакашвили. Об этом в своем блоге сообщает украинский аналитик Павел Нусс. Он поясняет, что Саакашвили сознательно скрыл информацию о том, в Грузии против него было возбуждено криминальное дело, и не проинформировал Украину о том, что Тбилисский суд постановил решение о его аресте.
Как пишет Павел Нусс, во время визита президента Порошенко в Грузию Украина получила детальную информацию о том, что инкриминируется Михаилу Саакашвили. В то же время Павел Нусс подчеркивает, что лишение украинского гражданства Саакашвили не является инструментом политической борьбы или расправы, так как ни Саакашвили, ни его политическая сила не составляет электоральной конкуренции партиям большинства, а политический рейтинг Саакашвили и конституционные ограничения не позволяют ему выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны.
По словам аналитика, даже после лишения украинского гражданства у Саакашвили все-таки остается возможность «дистанционного» участия в политических процессах в нашей стране, ведь Саакашвили поддерживал свою партию во время выборов в Грузии даже находясь в Украине и ни разу не посещая Грузию. «Ждем официального сообщения о лишении гражданства человека, который «последовательно» унижал Украину и украинцев своим оценками, и можно писать ему письма с «поздравлениями» и пожеланиями всего наилучшего в международных поисках очередных доверчивых друзей. Хотя, грузинские правоохранители могут избавить его от мучительных путешествий, предоставив ему ПМЖ на нескольких квадратных метрах», – резюмировал эксперт.