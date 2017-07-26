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У Києві у багатоповерхівці стався вибух: опубліковані фото

У Києві у багатоповерхівці стався вибух: опубліковані фото
Сьогодні вдень у одній зі столичних багатоповерхівок Києва у Голосіївському районі пролунав вибух, інформує replyua.net. Відповідна інформація з місця пригоди опублікована на сайті dtp.kiev.ua. Крім цього, додані фотографії. Наразі відомо, що нещасний випадок трапився у під’їзді номер два у будинку номер дванадцять на вулиці Бурмистренка. Зруйнувалося покриття між квартирами, розташованими між квартирами першого та другого поверхів. На переконання експертів, подія могла трапитися через те, що витік побутовий газ. Свідки події зазначили, що скла, що повилітали з вікон, відлетіли на десятиметрову відстань. Крім цього, хвиля вибуху вибила вікна у автомобілі, який стояв на зупинці поруч.
У Києві у багатоповерхівці стався вибух: опубліковані фото
У Києві у багатоповерхівці стався вибух: опубліковані фото

Наразі на місці НП вже почали працювати співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Два десятки людей, котрі проживають у будинку. Відомо про одну загиблу жінку похилого віку.

Восьмого липня поточного року на вулиці Родимцева у Києві стався потужний вибух, який став причиною обвалу частини будинку. Попередньою причиною вибуху експерти назвали вибух побутового газу.

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