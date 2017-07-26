Эксперт: еще на одну визитную карточку Украины стало меньше

Украина ликвидирует концерн «Антонов», который долгие годы был визитной карточкой технологического уровня страны, ведь самолеты «Антонова» находятся на уровне мировых аналогов, а широкоизвестная «Мрия» вообще аналогов в мире пока не имеет. Теперь вся собственность «Антонова», в том числе и интеллектуальная, переходит в «Укроборонпром», а узнаваемый бренд «Антонов» подешевел в десятки раз. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт и блогер Соломон Манн.
По его мнению, вполне возможно, что Украина идет путем России, когда собирает под одной крышей все оборонные и имеющие отношения к высоким технологиям предприятия в один государственный концерн. Как пишет Соломон Манн, такой шаг Киева очень напоминает худшие традиции «совка», когда прослеживается попытка создать аналог «Оборонпрома» России. «Не хочется делать плохой прогноз, но таким способом Украина может покончить с единственным всемирно известным брендом, который у нее был в технологии», – написал Соломон Манн.
Отметим, что в правительстве Украины заверили, что ликвидация концерна «Антонов» на самом деле произошла еще в 2016 году, когда и было принято соответствующее решение, сейчас же «Антонов» - это юридическое лицо, которое уже несколько лет не имеет отношения к авиапрому страны.