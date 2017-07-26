Київ відкинув звинувачення РФ у справі затриманого військового Агєєва

У Службі безпеки України відкинули попередні звинувачення Москви, що українська сторона перешкоджає зустрічі консулів РФ з затриманим російським військовим Віктором Агєєвим, якого українські військові затримали 24 червня в Луганській області у складі диверсійно-розвідувальної групи, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У прес-центрі СБУ зазначили, що хоча Агєєва затримали в кінці червня і цей факт активно висвітлювався у ЗМІ, консульство Російської Федерації у Харкові лише через 2 тижня після затримання росіянина, а саме 6 липня, направило офіційне звернення з проханням дозволити зустріч російських дипломатів з Агєєвим. Українська сторона відповіла представникам дипломатичного відомства РФ 13 липня, зазначивши, що дозвіл на зустріч з Агєєвим консульство РФ у Харкові отримає лише після того,як будуть проведенні невідкладні слідчі дії.
Тому у СБУ наголосили, що звинувачення МЗС Росії у тому, що Київ нібито порушує норми міжнародного законодавства, є безпідставними. Також у СБУ нагадали офіційним представникам РФ, що подібною практикою користувалася і російська сторона, коли в травні 2014 року було незаконно затримано українця Олега Сенцова.