У прес-службі «Антонова» прокоментували ситуацію з ліквідацію концерну

Прес-служба державної компанії «Антонов» прокоментувала поширену в засобах масової інформації новину про те, що найближчим часом авіаційний концерн припинить своє існування. Про це інформує replyua.net з посиланням на «5 канал». Варто нагадати про існування постанови українського уряду від 19 липня №546 «Про ліквідацію державного авіабудівного концерну «Антонов», яка, у свою чергу, припиняє діяльність частини постанов Кабміну.
У відповідності до даних прес-служби ДК «Антонов», оприлюднені дані у ЗМІ щодо ліквідації концерну не до кінця вірні. Уряд України насправді видав постанову, якою передбачається ліквідація підприємства, проте воно не стане підконтрольним компанії «Укроборонпром». У зазначеній постанові мова йде про те, що буде ліквідовано Державний концерн «Антонов»
Нагадаємо, що свого часу у Мінекономрозвитку і торгівлі було оприлюднено перелік підприємств державної форми власності та установ які у подальшому потрібно передати у концесію чи приватизувати. Відповідний перелік документів Кабмін затвердив 4 липня , з ним можна ознайомитися на сайті МЕРТ.